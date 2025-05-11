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Dünya bu kararı konuşuyor! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardığını duyurdu: Tarih verildi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. ABD Ticaret Temsilcisi Greer de görüşmeleri "çok yapıcı" olarak nitelendirdi. Greer, "Ne kadar hızlı bir şekilde anlaşmaya vardığımızı anlamak önemli, bu da belki de aradaki farkların sanıldığı kadar büyük olmadığını gösteriyor." dedi.

Dünya bu kararı konuşuyor! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardığını duyurdu: Tarih verildi

ABD ile Çinli yetkililer arasında İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

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ABD Hazine Bakanı Bessent, "ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı. Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ı görüşmeler hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.

Bessent, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin yarın kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer de görüşmeleri "çok yapıcı" olarak nitelendirdi. Greer, "Ne kadar hızlı bir şekilde anlaşmaya vardığımızı anlamak önemli, bu da belki de aradaki farkların sanıldığı kadar büyük olmadığını gösteriyor." dedi.

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'ÇALIŞMALARIMIZA YARDIMCI OLACAĞINDAN EMİNİZ'

ABD'nin 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı olduğunu anımsatan Greer, bu nedenle Başkan Trump'ın acil durum ilan ettiğini ve tarifeler uyguladığını ifade etti. Greer, "Çinli ortaklarımızla yaptığımız anlaşmanın, ulusal acil durumu çözme yönündeki çalışmalarımıza yardımcı olacağından eminiz." diye konuştu.

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TRUMP, ÇİN İLE GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ!

ABD Başkanı Donald Trump da dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istediklerini vurgulayan Trump, "Büyük ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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ABD İLE ÇİN TARİFELER KONUSUNDA RESTLEŞMİŞTİ!

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray internet sitesi ticaret
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