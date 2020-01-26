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ABD, Çin’in önemli bir enerji tedarikçisi olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Peking Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Alperen: - "Çin, zaten yaptırım altında bulunan İran’dan petrol alımını azaltabilir" - Tel Aviv Üniversitesi Araştırma Görevlisi Lim: - "Çin'in İran'dan ithal edilen petrolü bırakarak ABD'den petrol satın alması iki yılda 8,5 milyar dolara denk geliyor" - Wood Mackenzie Asya-Pasifik Başkan Yardımcısı Thompson: - "Çin'in ABD'den ithal ettiği petrolün üzerinde yüzde 5, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) üzerinde yüzde 25 gümrük vergisi devam ediyor"

GÖKÇE TOPBAŞ/ÖVÜNÇ KUTLU - Peking Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Ümit Alperen, Washington ve Pekin hükümetleri arasında geçen hafta imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sayesinde ABD'nin Çin için önemli bir enerji tedarikçisi konumuna yükseleceğini söyledi.

Alperen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı başlamadan önce Çin'in ABD’den 2017'de 9,1 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdiğini kaydederek, anlaşma kapsamında Çin'in ABD'den 2020 ve 2021'de toplam 52,4 milyar dolar değerinde enerji ürünleri ithal etme sözü verdiğine dikkati çekerek. "ABD Çin’in önemli bir enerji tedarikçisi konumuna gelecektir." dedi.

Çin'in 2018'de 45 farklı ülkeden ham petrol ithal ettiği bilgisini paylaşan Alperen, öte yandan ülkenin ham petrol talep artışının 2019'da yüzde 5,2 olduğunu, ancak bu yıl bu oranın yarı yarıya düşerek yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Alperen, söz konusu sebepler nedeniyle Çin'in bazı enerji tedarikçileriyle anlaşmalarını iptal etmek zorunda kalabileceğini vurgulayarak, "Bu durumda Çinli enerji ithalatçılarına ceza gelebilir. Diğer yandan, Çin, zaten yaptırım altında bulunan İran’dan petrol alımını daha da azaltabilir. Fakat bunun da İran üzerinden Çin’e politik bir maliyeti olması kaçınılmazdır." dedi.

- "Çin'den ithal edilen malların üçte ikisi vergilendiriliyor"

Tel Aviv Üniversitesi Araştırma Görevlisi Kevjn Lim, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'in petrol ithalatı için zaman zaman ABD'ye yönelebileceğini dile getiren Lim, ABD'nin Çin'i İran yerine kendisinden petrol satın almaya da zorlayabileceğini vurguladı.

Lim, Çin'in İran'dan ithal ettiği petrolü tamamen bırakarak ABD'den petrol satın alması durumunda ise bunun 2020 ve 2021'de toplam 8,5 milyar dolara denk geldiğini söyledi.

Çin'in ABD'den daha fazla enerji ithalatı yapacak olmasının Orta Doğu'daki tedarikçilerin zararına olacağını ifade eden Lim, Çin'in kaynak çeşitliği için Suudi Arabistan, İran ve Rusya gibi çeşitli ülkelerden petrol ithal ettiğini aktardı.

Öte yandan, Lim, birinci faz ticaret anlaşması kapsamında iki ülkenin birbirlerine uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmadığına dikkati çekerek, şu an Amerikalıların Çin'den ithal ettikleri malların üçte ikisinin vergilendirildiğini hatırlattı.

- "Çin pazarında rekabet kızışacak"

İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie Asya-Pasifik Başkan Yardımcısı Gavin Thompson, Çin'in ABD'den ithal ettiği ham petrolün üzerinde yüzde 5, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) üzerinde ise yüzde 25 gümrük vergisinin devam ettiğini anımsattı.

Thompson, söz konusu vergi oranlarının Çinli tüketicilere veya ithalatçı firmalara yansıtılabileceğini belirterek, Çinli şirketlerin Amerikan enerji ürünlerini büyük miktarlarda satın almasından kaçınacağını vurguladı.

Gelecek iki yılda Çin'de doğal gaz talebindeki artışın yavaşlamasının beklendiğini ve artan gaz üretimiyle iç pazarda rekabetin kızışacağını bildiren Thompson, bu durumun ABD'den enerji ithalatı için bir engel oluşturacağını da aktardı.

Thompson, Çin'in LNG talebinin bu yıl 17 milyon ton, gelecek yıl ise 23 milyon ton olmasının öngörüldüğünü, ABD'nin Çin'e LNG ihracatının 2017'de ise sadece 1,5 milyon tonla sınırlı kaldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
abd, Çin, enerji, ham petrol, ithalat, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG),

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