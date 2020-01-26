ABD, Çin’in önemli bir enerji tedarikçisi olacak

GÖKÇE TOPBAŞ/ÖVÜNÇ KUTLU - Peking Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Ümit Alperen, Washington ve Pekin hükümetleri arasında geçen hafta imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sayesinde ABD'nin Çin için önemli bir enerji tedarikçisi konumuna yükseleceğini söyledi.

Alperen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı başlamadan önce Çin'in ABD’den 2017'de 9,1 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdiğini kaydederek, anlaşma kapsamında Çin'in ABD'den 2020 ve 2021'de toplam 52,4 milyar dolar değerinde enerji ürünleri ithal etme sözü verdiğine dikkati çekerek. "ABD Çin’in önemli bir enerji tedarikçisi konumuna gelecektir." dedi.

Çin'in 2018'de 45 farklı ülkeden ham petrol ithal ettiği bilgisini paylaşan Alperen, öte yandan ülkenin ham petrol talep artışının 2019'da yüzde 5,2 olduğunu, ancak bu yıl bu oranın yarı yarıya düşerek yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Alperen, söz konusu sebepler nedeniyle Çin'in bazı enerji tedarikçileriyle anlaşmalarını iptal etmek zorunda kalabileceğini vurgulayarak, "Bu durumda Çinli enerji ithalatçılarına ceza gelebilir. Diğer yandan, Çin, zaten yaptırım altında bulunan İran’dan petrol alımını daha da azaltabilir. Fakat bunun da İran üzerinden Çin’e politik bir maliyeti olması kaçınılmazdır." dedi.