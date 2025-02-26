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ABD çözümü Türkiye ile buldu! 2 yıl sonra yeniden başladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.02.2025 19:49
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ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun kesilmesi sonrası yumurta fiyatlarında büyük artışlar yaşanmıştı. Öte yandan ülkede yumurta bulmada da sorunlar meydana geldi. ABD’de kuş gribi yumurta krizine yol açınca çözüm Türkiye'de bulundu. Türkiye, 2 yıl aradan sonra ihracata yeniden başladı.

ABD çözümü Türkiye ile buldu! 2 yıl sonra yeniden başladı

ABD'de kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuk kesildi. Tavukların kesilmesinin ardından yumurta bulunamaz hale gelirken fiyatlarda da büyük artışlar yaşandı. ABD'li bazı vatandaşlar ise yumurta bulamamaktan şikayetçi iken çözüm Türkiye'de bulundu. 2 yılın aradan sonra Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatı başladı.

Ticaret Bakanlığı iç piyasadaki dengeleri korumak için yumurta ihracatında kilogram başına 50 Cent fon kesintisi uygulanacağını açıkladı. Buna göre 1 kilogram yumurta ihraç eden işletme 50 Cent ödeyecek.

ABD'DE YUMURTA KRİZİ

ABD'de kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuk kesildi. Tavukların kesilmesinin ardından yumurta fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Buna göre artış rakamları incelendiğinde ortalama yumurta fiyatlarında yüzde 15,2'lik artış yaşanırken, yıllık artış oranı yüzde 53'e ulaştı.

ÇÖZÜM TÜRKİYE'DE BULUNDU

Amrika'da yumurtayı kuş gribi vurdu. Türkiye 2 yıl sonra yumurta ihracatına başladı. İç piyasadaki dalgalanma Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Kuş gribinden ölen tavuk sayısı 40 milyon olarak açıklandı. ABD'deki yumurta krizi Türk üreticiler için fırsat oldu. Yumurta ihracatı başlarken ilk olarak 22 bin tonluk talep geldi.

Sektör temsilcileri bu ihracatın iç piyasada fiyatları etkilemeyeceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta
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