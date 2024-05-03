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ABD'de açıklanan kritik verinin ardından piyasalarda hareketlilik!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 17:29
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ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı. Beklentilerin altında gerçekleşen veri sonrası piyasalar hareketlendi.

ABD'de açıklanan kritik verinin ardından piyasalarda hareketlilik!

ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutlar canlanırken varlık fiyatlarında oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair umutları canlandırdığını belirtti.

TAHVİL FAİZLERİ DÜŞTÜ

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Dolar endeksi söz konusu verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,50 azalışla 104,67 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,55 artışla 1,079 seviyesine tırmandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan azalışla yüzde 4,49'a gerilerken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,78'e indi.

New York borsasında ise Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri güne yükselişle başladı.

(AA)

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