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ABD'de Biden'ın kazanmasıyla petrol yüzde 2.0 yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimlerini, Covid-19 pandemisiyle mücadele için, hiç gecikmeden bir "görev gücü" oluşturacağını söyleyen Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.

ABD'de Biden'ın kazanmasıyla petrol yüzde 2.0 yükseldi

Yatırımcılar aynı zamanda, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bir Salman'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, pandemi döneminde düşen talebi dengelemek için uygulamakta olduğu üretim kısıntısının hafif yükseltilebileceğine ilişkin açıklamasını da dikkate aldılar.

Bu gelişmelerle Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.31 artışla 40.36 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.45 artışla 38.05 dolarü yükseldi.

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