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ABD'de bir ayda 20,5 milyon işsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 15:55 | Son Güncelleme

ABD'den tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre nisan ayında istihdam rekor kayıpla 20 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 14,7 olarak açıklandı. Piyasalarda istihdam kaybının 22 milyon olması bekleniyordu.

ABD'de bir ayda 20,5 milyon işsiz

Bugünün en önemli verisi olan nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Piyasalarda 22 milyon istihdam kaybı yaşanması beklenirken veri beklentilerin altında geldi ve 20 milyon 500 bin olarak açıklandı. ABD'deki istihdam kaybının 19,5 milyonu özel sektörden, 980 bini kamudan geldi.

Böylece ABD'de işsizlik oranı nisan ayında yüzde 14,7 oldu. İşsizlik oranı için beklenti yüzde 16 civarındaydı. Ülkede iş gücüne katılım oranı da yüzde 60,2 olarak açıklandı.

ABD'de mart ayında yüzde 4,4 olan işsizlik oranı revize edilmedi.

Öte yandan Kanada'da istihdam düşüşü 2 milyon oldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çöküş başladı..
Bir ekonomist açıklasın işsizlik artarken ABD de Türk Lirası neden değer kaybediyor.Yoksa ben açıklayacağım.....
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