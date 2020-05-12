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ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 0,8 azaldı ve Aralık 2008'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti

ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Aralık 2008'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü gösteren veri, piyasa beklentisiyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, martta ise aylık yüzde 0,4 azalış göstermişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı ve Ekim 2015'ten bu yana en düşük yıllık artışını kaydetti.

TÜFE'deki yıllık değişim, yüzde 0,4 artış yönünde olan piyasa beklentisinin de gerisinde kaldı. Yıllık enflasyon martta yüzde 1,5 olarak hesaplanmıştı.

Tüketici fiyatlarında nisan ayında kaydedilen düşüşte, akaryakıt maliyetindeki azalış önemli bir rol oynarken, giyim, hava yolu taşımacılığı ücretleri ve konaklama gibi kalemler de bu düşüşte etkili oldu. Bu dönemde gıda fiyatları ise artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,4 azaldı.

Verinin açıklanmaya başladığı 1957'den bu yana en düşük aylık düşüşü kaydeden çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı ve yüzde 1,7 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Söz konusu veri, bu değerle Nisan 2011'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

KAYNAK:AA


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