ABD'de enflasyon ocakta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, geçen yıl aralıkta yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede TÜFE ocakta yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 2,5 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta yüzde 2,7 olmuştu.

Barınma maliyetleri ocakta aylık yüzde 0,2 arttı ve tüm kalemler arasında aylık artışın en büyük etkeni oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3 yükseldi.

Gıda endeksi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artarken, enerji endeksi aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerine paralel seyreden çekirdek enflasyon geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 olmuştu.

