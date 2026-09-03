ABD'de ISM hizmet endeksi ağustosta beklentilerin üzerine çıktı

ISM, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI ağustosta önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak 55,4'e çıktı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 54,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Sektördeki büyümenin ağustosta hızlanarak devam ettiğine işaret eden endeks, temmuzda 54,1 değerini almıştı.

Üretim endeksi ağustosta aylık bazda 2,6 puan artışla 61,7'ye ve yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan artarak 60,9'a yükseldi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 0,4 puan yükselişle 47,8'e çıktı.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründeki 12 sektörde büyüme kaydedilirken 5 sektörde daralma görüldü.

Büyüme kaydeden sektörler, madencilik, gayrimenkul, kiralama ve leasing, konaklama ve yiyecek hizmetleri, toptan ticaret, sanat, eğlence ve dinlence, eğitim hizmetleri, perakende ticaret, bilgi hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, kamu hizmetleri, ulaştırma ve depolama ile kamu yönetimi olarak sıralandı.

Daralma görülen sektörler ise tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, inşaat, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, finans ve sigorta ile sağlık hizmetleri ve sosyal yardım oldu.

S&P GLOBAL HİZMET SEKTÖRÜ PMI AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan, S&P Global ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,9 puan artarak 56,5'e çıktı.

Son 20 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endekse dair öncü veri 56,8 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI temmuz ayında 54,6 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artışla 56'ya yükseldi.

Endekse dair öncü veri de 56 olarak açıklanmıştı. Ağustosta 52 ayın en yüksek seviyesini gören bileşik PMI temmuz ayında 54,5 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik aktivitede genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır