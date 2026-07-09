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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 4 Temmuz ile biten haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 4 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 215 bine indi.

Piyasa beklentisi bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 218 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 215 binden 217 bine yukarı yönlü revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 750 azalışla 218 bin 750'ye geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Haziran ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 814 bin oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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işsizlik İşsizlik Maaşı abd
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