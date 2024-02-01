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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

01.02.2024 17:34 | Son Güncelleme:
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ABD'de işsizlik beklentileri aştı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi arttı. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Ocak ile biten haftada 70 bin kişi artarak 1 milyon 898 bine ulaştı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 224 bine yükseldi.

Yükselişini ikinci haftaya taşıyan ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen başvuru sayısının bu dönemde 213 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 214 binden 215 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 5 bin 250 artarak 207 bin 750'ye yükseldi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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