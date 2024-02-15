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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

15.02.2024 17:29 | Son Güncelleme:
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ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 212 bine düştü.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 219 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 218 binden 220 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 5 bin 750 artarak 218 bin 500'e yükseldi.
Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 Şubat ile biten haftada 30 bin kişi artarak 1 milyon 895 bine çıktı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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işsizlik maaş abd başvuru
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