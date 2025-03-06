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ABD'de işsizlik maaşı verileri açıklandı! Bir ilk yaşandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 17:02
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Mart ile biten haftada 221 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı verileri açıklandı! Bir ilk yaşandı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi azalışla 221 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 234 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 242 bin olarak kaydedildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 250 kişi artarak 224 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 22 Şubat ile biten haftada 42 bin artışla 1 milyon 897 bine yükseldi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik ABD Amerika Birleşik Devletleri
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