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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altında

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.06.2024 16:04
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ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, Aralık 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi nisanda yüzde 0,9 yükselmişti.

Endeks, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.

İhracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6 düştü. Beklentiler ihracat fiyat endeksinin sabit kalması yönündeydi.

Aralık 2023'ten bu yana ilk kez düşen ihracat fiyat endeksi, nisan ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İhracat İthalat abd
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