ABD'de kaos bitmiyor, yüzlerce uçuş iptal edildi: Yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükûmetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.

YÜZDE 10'LUK AZALMA OLACAK!

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde hava trafik kontrol sisteminde ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hükümet krizi, ülke genelinde yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Duffy, 5 Kasım'da hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

ABD'li hava yolu şirketleri, bugün itibarıyla FAA'nın havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başlamıştı.
