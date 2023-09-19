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ABD'de kritik ekonomi toplantısı! Bakan Şimşek ile Bakan Bolat da katıldı: Erdoğan'ın o sözü vurgulandı

19.09.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nın (OVP) anlatıldığı toplantıda, ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları ele alındı. 1 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalara tam desteği olduğu vurgulandı.

ABD'de kritik ekonomi toplantısı! Bakan Şimşek ile Bakan Bolat da katıldı: Erdoğan'ın o sözü vurgulandı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın yanı sıra ABD ve Türkiye'den iş dünyası temsilcileri ile portföy yatırımcıları katıldı.

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TÜRKİYE EKONOMİSİ MASAYA YATIRILDI

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin sunum yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nın (OVP) anlatıldığı toplantıda, ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları ele alındı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalara tam desteği olduğu vurgulandı.

Toplantıda, para politikası sıkılaşmasının enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı kaydedilerek, mali disipline yönelik atılan adımlara değinildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine vurgu yaparak,"Hedefimize ulaşmak için iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Bolat'ın paylaşımı şu şekilde;

"Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşen Global Yatırımcılar Konferansı'nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @memetsimsekile birlikte ABD’li ekonomi ve finans kesimlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik.

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yatırımların artarak devam etmesine yönelik ülkemizdeki elverişli iş ve yatırım ortamı hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Dijital ve yeşil dönüşümü önceleyen, AR-GE yoğun, katma değerli ürün ve hizmetlere ilişkin yatırımlara yönelik sunduğumuz imkanları anlattık.

71 yıldır NATO müttefikleri ve stratejik ortak olan Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği imkanlarının daha ileri seviyelere taşınması konusunda Ticaret Bakanlığı olarak sektörlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

ABD ile ikili ticarette belirlenmiş olan 100 milyar dolar ticaret hedefimize ulaşmak için iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek abd

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