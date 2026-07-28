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ABD'de mal ticareti açığı haziranda azaldı

ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,2 azalarak 101,5 milyar dolara geriledi.

ABD'de mal ticareti açığı haziranda azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 azalarak 101,5 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 100,3 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu veri mayıs ayında 105,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Mal ihracatı haziranda 3,8 milyar dolar azalışla 204,7 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 8,2 milyar dolar azalarak 306,2 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde toptan stoklar aylık bazda yüzde 0,3 artarak 945,9 milyar dolara ulaştı.

Perakende stokları ise aylık bazda değişim göstermeyerek 831,3 milyar dolar oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı veri abd haziran ticaret
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