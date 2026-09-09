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ABD'de mortgage faizi 15 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,85'e çıkarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de mortgage faizi 15 ayın en yüksek seviyesinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 4 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 0,2, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 6 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,79'dan yüzde 6,85'e yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,14'ten yüzde 6,17'ye çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, enflasyona ve federal bütçe açığına ilişkin yatırımcı endişelerinin devam etmesiyle geçen hafta konut kredisi faizlerinin yükseldiğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Yeniden finansman başvurularının ise Mayıs 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini kaydeden Kan, "Birçok piyasada konut arzı artış göstermesine rağmen, yüksek konut kredisi faiz oranları harekete geçmeyi planlayan potansiyel ev alıcıları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd konut
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