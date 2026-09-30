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ABD'de mortgage faizi yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de mortgage faizi yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 25 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 azaldı. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,12'den 7,3'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,43'ten 6,56'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti.

Ortalama faiz oranının 30 yıl vadeli mortgage için Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Kan, faiz oranlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle mortgage başvurularının gerilediğini aktardı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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