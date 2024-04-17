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ABD'de mortgage faizleri aralık ayından bu yana en yüksek seviyede

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.04.2024 17:44
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,13'e çıkarken, geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de mortgage faizleri aralık ayından bu yana en yüksek seviyede

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,3 yükseldi. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,5 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,01'den yüzde 7,13'e çıktı.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,46'dan yüzde 6,64'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konut kredisi faizlerinin, ekonominin güçlü kaldığını ve enflasyonun düşürülmesinin zorlaştığını gösteren verilerin etkisiyle art arda ikinci haftada yükseldiğine dikkati çekti.

Mortgage faizinin yüzde 7,13 ile Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Kan, yüksek oranlara rağmen, başvuru faaliyetlerinin hızlandığını belirtti.

(AA)

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faiz mortgage abd
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