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ABD'de mortgage faizleri yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 16:38
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,05'e çıktı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,01'den yüzde 7,05'e yükseldi. Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,42'den yüzde 6,66'ya çıktı.

ABD'de mortgage faizleri yükseldi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 24 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,7 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 14 azalış gösterdi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konut kredisi faiz oranlarının dört haftadan sonra ilk kez arttığına işaret ederek hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularının düşmesiyle genel faaliyetin mart ayı başından bu yana en düşük seviyesine indiğini kaydetti.

Mevcut satılık evlerin sayısının sınırlı olmaya devam ettiğini vurgulayan Kan, birçok alıcının kendi fiyat aralığında ihtiyaçlarını karşılayan ilanlar bulmakta zorlandığını ifade etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
faiz mortgage abd
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