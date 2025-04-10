ABD'den yeni Çin kararı! Yüzde 145'e çıkarıldı

ABD ve Çin arasında gümrük tarifesi üzerinden yürüyen ticaret savaşı devam ediyor. ABD, Çin'e olan gümrük vergilerini geçtiğimiz gün yüzde 125'e çıkarmış ve diğer ülkelere uygulanan gümrük vergilerini 90 gün boyunca askıya almıştı.

AB'DEN ABD KARARI

Bu karar sonrasında Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.

ÇİN'DEN YANIT: "SONUNA KADAR YANIT VERECEĞİZ"

Çin ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "Eğer ABD, Çin’in, ABD’nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek" demişti.

YÜZDE 145'E ÇIKARILDI

Trump ise bu açıklama sonrası Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti.