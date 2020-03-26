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ABD dezenfektan üretimi için Türkiye'nin izlediği yöntemi tercih etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, etanol yakıtı ve alkol üreticilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla yoğun talep gören dezenfektanları üretmesine izin verdi.

ABD dezenfektan üretimi için Türkiye'nin izlediği yöntemi tercih etti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin ardından ABD de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında etanol üreticilerinin mevcut kapasitelerini dezenfektan üretiminde kullanmalarına ilişkin düzenlemeye gitti.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Alkol ve Tütün Vergisi ve Ticaret Bürosu, 18 Mart'ta Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik el dezenfektanı üretimine ilişkin bir kamu rehberi yayımladı.

Ek bir izin gerekmeyecek

Bu kapsamda, distile alkol üretme izni bulunan ve etanol bazlı el dezenfektanı üretmek isteyen üreticilere bazı muafiyetler ve izinler sağlandı.

Rehberde, etanol yakıtı ve distile alkol üreticilerinin ek bir izin almak zorunda kalmadan el dezenfektanı üretebileceği ya da bunların üretiminde kullanılan etanol tedariki sağlayabileceği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin 30 Haziran'a kadar geçerli olduğu belirtilen rehberde, uygulamanın gerekmesi halinde uzatılabileceği kaydedildi.

Türkiye benzer bir kararı ABD'den 5 gün önce aldı

Türkiye de geçen haftalarda Kovid-19 salgınıyla yoğun talep gören dezenfektanların üretiminde ihtiyaç duyulan etanol kapasitesini kullanmaya yönelik benzer bir düzenlemeye ABD'den 5 gün önce gitmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan talepte bulunmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13 Mart'ta benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

İlave 20 bin metreküplük etanol kapasitesi

Bakan Varank, bu düzenlemeyle rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde gerekli etil alkol ihtiyacının karşılanacağını ve bunların üretiminin artacağını ifade etmişti.

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınmasıyla dezenfektan ve kolonyaların üretimi için yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesinin oluşacağı bildirilmişti. Söz konusu uygulamayla benzin kalitesi ve akaryakıt fiyatlarının etkilenmeyeceği vurgulanmıştı.

Türkiye'de kamu tarafından yıllık toplam 10 bin metreküplük dezenfektan alımı yapılırken, bu düzenlemeyle kamunun yıllık ihtiyacının 2 katı kadar etanol arzı sadece 3 aylık sürede sağlanmış olacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, dezenfektan,

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