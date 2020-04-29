FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait öncü GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldı. Küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,8 arttı. Beklentiler bu verinin yüzde 1,4 artması yönündeydi.

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Petrol sektörüne yönelik koronavirüs tedbirleriPetrol sektörüne yönelik koronavirüs tedbirleri
Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor!Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ekonomisi, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Herkesi ilgilendiren haber! Yarın son gün

Herkesi ilgilendiren haber! Yarın son gün

'Daha sert ve net tedbirler alacağız'

'Daha sert ve net tedbirler alacağız'

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüzde 78'lik bölümü tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüzde 78'lik bölümü tamamlandı

Migros online satış için gölge mağazaları devreye aldı

Migros online satış için gölge mağazaları devreye aldı

Ramazan ayında balık tezgahlarının gözdesi somon oldu

Ramazan ayında tezgahlarının gözdesi o oldu

“Virüsten en çok etkilenenler en büyük ekonomiler”

“Virüsten en çok etkilenenler en büyük ekonomiler”

VakıfBank’tan 950 milyon dolar sendikasyon kredisi

VakıfBank’tan 950 milyon dolar sendikasyon kredisi

Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.