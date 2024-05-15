FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD enflasyon beklentilerin altında geldi! 6 ay sonra ilk: İşte altın ve dolar kurunda son durum

ABD enflasyon beklentilerin altında geldi! 6 ay sonra ilk: İşte altın ve dolar kurunda son durum

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. İşte veri sonrası altın ve dolar kurunda son rakamlar ile güncel altın-dolar fiyatı grafiği...

ABD enflasyon beklentilerin altında geldi! 6 ay sonra ilk: İşte altın ve dolar kurunda son durum

ABD Merkez Bankası Fed'in para politikasına yön verecek açıklama geldi. ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesine paralel gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'de enflasyon Mart ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Böylelikle çekirdek enflasyon 6 ayın ardından ilk kez yavaşlama gösterdi.

iStock-1356191094

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

ABD enflasyonu sonrası altın ve dolar piyasasında son rakamlar da merak ediliyordu. ABD dolar endeksi şu sıralar 104.45 seviyelerinde kırmızı bölgede yer alıyor. Yurt içinde dolar/TL kuru ise 21,21 TL seviyesinden hareket ediyor.

PİYASA DOLAR

Altının ons fiyatı tüzde 1'e yakın yükselişle 2376 dolar seviyesinde bulunurken, iç piyasada gram altın fiyatı 2393 TL'den, çeyrek altın 4122 TL'den ve Cumhuriyet altını 16.793 TL'den değerleniyor.

ALTIN

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak'
Fitch Türkiye raporunda Merkez Bankası ve yüzde 50 detayı! Fitch Türkiye raporunda Merkez Bankası ve yüzde 50 detayı!
Borcu devam edenler de dahil! Halkbank esnaf kredilerinde faizi artırdı! Borcu devam edenler de dahil! Halkbank esnaf kredilerinde faizi artırdı!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Altın dolar
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

'Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak'

'Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!

Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.