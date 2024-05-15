ABD enflasyon beklentilerin altında geldi! 6 ay sonra ilk: İşte altın ve dolar kurunda son durum

ABD Merkez Bankası Fed'in para politikasına yön verecek açıklama geldi. ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesine paralel gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'de enflasyon Mart ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Böylelikle çekirdek enflasyon 6 ayın ardından ilk kez yavaşlama gösterdi.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

ABD enflasyonu sonrası altın ve dolar piyasasında son rakamlar da merak ediliyordu. ABD dolar endeksi şu sıralar 104.45 seviyelerinde kırmızı bölgede yer alıyor. Yurt içinde dolar/TL kuru ise 21,21 TL seviyesinden hareket ediyor.

Altının ons fiyatı tüzde 1'e yakın yükselişle 2376 dolar seviyesinde bulunurken, iç piyasada gram altın fiyatı 2393 TL'den, çeyrek altın 4122 TL'den ve Cumhuriyet altını 16.793 TL'den değerleniyor.









