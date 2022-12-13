ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde!

Kasım ayı ABD enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Yarın açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı öncesi gözler hem Almanya'da hem de ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi. Peki, ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon oranı bugün (13 Aralık 2022 Salı) açıklanacak.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

