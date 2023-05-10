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ABD ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: 10 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 1.274,62 TL'ye düştü!

10.05.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ABD enflasyon oranı açıklaması öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanacak TÜFE verileri sonrası ekonomideki gidişata yönelik beklentiler netleşecek. Yatırımcılar ise bu durumu baz alarak yatırımlarına yön verecek. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki ABAD enflasyon oranı öncesi 10 Mayıs 2023 altın fiyatları ne kadar?

ABD ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: 10 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 1.274,62 TL'ye düştü!

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün ABD enflasyon verileri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın verilere bağlı kalıp kredi koşullarını izlemesi gerektiğini vurgulayarak, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını ifade etti. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

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GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD enflasyon oranı bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) açıklanacak.

Yayımlanan makroekonomik veriler para politikasına dair fiyatlamaları tekrar zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.276,73 TL'den yapan gram altın bugün 1.274,62 TL alış, 1.274.84 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.371,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.263,00 liradan alınıyor, 9.403,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.659.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.564,00 liradan alınıyor, 4.64+,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.322,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Mayıs itibariyle 2.275,00 liradan alınıyor, 2.318,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Mayıs günü 8.937.41 TL alış, 9,116,15 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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