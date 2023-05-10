ABD ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: 10 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 1.274,62 TL'ye düştü!

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün ABD enflasyon verileri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın verilere bağlı kalıp kredi koşullarını izlemesi gerektiğini vurgulayarak, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını ifade etti. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...
ABD enflasyon oranı bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) açıklanacak.
Yayımlanan makroekonomik veriler para politikasına dair fiyatlamaları tekrar zorlaştırmaya başladı.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.
Altın fiyatları, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.276,73 TL'den yapan gram altın bugün 1.274,62 TL alış, 1.274.84 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 9.371,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.263,00 liradan alınıyor, 9.403,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.659.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.564,00 liradan alınıyor, 4.64+,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.322,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Mayıs itibariyle 2.275,00 liradan alınıyor, 2.318,00 liradan satılıyor.
Tam altın 10 Mayıs günü 8.937.41 TL alış, 9,116,15 TL satış fiyatından el değiştiriyor.