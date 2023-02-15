ABD ENFLASYON verileri 14 Şubat 2023: ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne kadar, yüzde kaç oldu?

ABD enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bahsi geçen açıklama FED faiz kararının da şekillenmesini sağlayacak. Şimdi, vatandaşın gözü ABD enflasyon rakamları ile ilgili yapılacak açıklamada. İşte konuya dair detaylar ile ABD enflasyon oranının açıklanacağı saat...

ABD ENFLASYON ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranları 14 Şubat Salı günü saat 16:30'da açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.

Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

Kasım ayında yüzde 7,1 olan ABD enflasyonu Aralık ayında yüzde 6,5'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 oranında geriledi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 6 aydır düşüş trendine girmiş oldu. Bu ayki ABD enflasyon verisi ise 6,2 oranında olması bekleniyordu.



