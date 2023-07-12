ABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacağı ile ilgili sorgulamalar 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü hız kazandı. ABD enflasyon verileri açıklaması öncesi Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0930 liradan, satış fiyatı ise 26.1256 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 28.7715 TL'den yapan euro şu anda 28.7562 TL alış ve 28.7868 TL satış fiyatına sahip. İşte 2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri beklentisi...

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

ABD enflasyon verileri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Analistler söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasını bekliyor.

