ABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 ABD TÜFE kararı

Nisan ayı ABD enflasyon verileri merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanacak TÜFE verileri sonrası ekonomideki gidişata yönelik beklentiler netleşecek. Yatırımcılar ise bu durumu baz alarak yatırımlarına yön verecek. ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. İşte ABD enflasyon verileri ile ilgili merak edilenler...

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) açıklanacak.

ABD ENFLAYON ORANI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Yayımlanan makroekonomik veriler para politikasına dair fiyatlamaları tekrar zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.

MART AYI ABD TÜFE KARARI

Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi.

