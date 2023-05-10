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ABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 ABD TÜFE kararı

10.05.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın verilere bağlı kalıp kredi koşullarını izlemesi gerektiğini vurgulayarak, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını ifade etti. Peki, Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte ABD enflasyon verileri ile ilgili merak edilenler...

ABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 ABD TÜFE kararı

Nisan ayı ABD enflasyon verileri merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanacak TÜFE verileri sonrası ekonomideki gidişata yönelik beklentiler netleşecek. Yatırımcılar ise bu durumu baz alarak yatırımlarına yön verecek. ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. İşte ABD enflasyon verileri ile ilgili merak edilenler...

ALTIN-DOLAR

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) açıklanacak.

Rusya Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar kaç lira oldu? 28 Şubat 2022 Pazartesi

ABD ENFLAYON ORANI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Yayımlanan makroekonomik veriler para politikasına dair fiyatlamaları tekrar zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.

Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar yıl sonu ne olur? Dolar yükseliyor mu, ne kadar olacak 2021?

MART AYI ABD TÜFE KARARI

Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi.

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