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ABD enflasyon verileri ne kadar oldu? ABD enflasyon verisi açıklandı! Beklentilerin üzerinde…

13.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ABD enflasyon verileri belirli tarihlerde açıklanıyor. ABD'de geçen hafta açıklanan ve ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren istihdam verisinin ardından, Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak enflasyon verileri para politikasının seyri açısından önem taşıyordu. Peki, ABD enflasyon verileri ne kadar oldu?

ABD enflasyon verileri ne kadar oldu? ABD enflasyon verisi açıklandı! Beklentilerin üzerinde…

ABD enflasyon verileri ile ilgili açıklama yapıldı ve merakla beklenen veriler belli oldu. ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyordu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı.

ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı.Beklenti aylık yüzde 0,2 artışla yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması yönündeydi.
Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirmişti.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 1-2 Kasım'da yapılacak. Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak.Yılın son FED toplantısı da 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

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