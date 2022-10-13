ABD enflasyon verileri ne kadar oldu? ABD enflasyon verisi açıklandı! Beklentilerin üzerinde…

ABD enflasyon verileri ile ilgili açıklama yapıldı ve merakla beklenen veriler belli oldu. ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyordu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı.

ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı.Beklenti aylık yüzde 0,2 artışla yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması yönündeydi.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirmişti.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 1-2 Kasım'da yapılacak. Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak.Yılın son FED toplantısı da 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

