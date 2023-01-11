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ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri!

11.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri bekleniyor. Geçtiğimiz yıl FED, ABD'de artan enflasyon nedeniyle peş peşe faiz artırımı kararı almıştı. 2023 Ocak ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri!

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri!

ABD'de resesyon ve enflasyon ikilemi belirsizliklere neden oluyor. Piyasa izleyicilerinin gözleri, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 2023'te ABD ekonomisinin zorlu geçmesi bekleniyor. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri!

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri, 12 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Veriler Türkiye saatiyle saat 16.30'da belli olacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri!

Ekonomistler, açıklanması beklenen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını tahmin ediyor.

Ekonomistler, resesyon risklerinin yüksek olduğunu ve enflasyonun bu yıl düşmesini bekliyor. 2023 yılı ABD için ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.

İşte 2023 FED faiz toplantısı tarihleri:

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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