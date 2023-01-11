ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri!

ABD'de resesyon ve enflasyon ikilemi belirsizliklere neden oluyor. Piyasa izleyicilerinin gözleri, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 2023'te ABD ekonomisinin zorlu geçmesi bekleniyor. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri!
ABD enflasyon verileri, 12 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Veriler Türkiye saatiyle saat 16.30'da belli olacak.
Ekonomistler, açıklanması beklenen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını tahmin ediyor.
Ekonomistler, resesyon risklerinin yüksek olduğunu ve enflasyonun bu yıl düşmesini bekliyor. 2023 yılı ABD için ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor.
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.
İşte 2023 FED faiz toplantısı tarihleri:
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık