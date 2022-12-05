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ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri bekleniyor!

05.12.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri piyasaları yakından ilgilendiriyor. Dünya piyasasının gözü FED faiz kararı ve ABD enflasyon verilerine çevrildi. İki önemli verinin de aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Merak edilen detaylar belli oldu. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri bekleniyor!

ABD enflasyon verileri FED faiz kararı neticesi, dünya piyasasını etkileyen önemli verilerin başında geliyor. FED faiz toplantısı ve ABD enflasyon verileri açıklaması için geri sayım başladı. Piyasa takipçileri, iki önemli verinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı ABD enflasyon oranları 13 Aralık Salı günü belli olacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri bekleniyor!

Verilerin saat 15.30'da açıklanması bekleniyor.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri bekleniyor!

Sonuçların, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri bekleniyor!

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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon Amerika

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