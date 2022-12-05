ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri bekleniyor!

ABD enflasyon verileri FED faiz kararı neticesi, dünya piyasasını etkileyen önemli verilerin başında geliyor. FED faiz toplantısı ve ABD enflasyon verileri açıklaması için geri sayım başladı. Piyasa takipçileri, iki önemli verinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı ABD enflasyon oranları 13 Aralık Salı günü belli olacak.

Verilerin saat 15.30'da açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak.

Sonuçların, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.





