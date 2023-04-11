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ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü 2023 Mart ayı ABD enflasyon verilerinde!

11.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar, ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklamasına kilitlendi. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi ve FED tutanakları için geri sayım devam ediyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Mart ayı ABD enflasyon verileri konusunda beklentiler ne yönde?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü 2023 Mart ayı ABD enflasyon verilerinde!

ABD enflasyon verileri yarın açıklanacak. ABD enflasyon verileri faiz oranlarının yakın vadedeki seyrine ilişkin ipuçları için yatırımcılar tarafından mercek altına alınacak. Mart ayı ABD enflasyon verileri FED'e yön verecek. İşte detaylar...

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 12 Nisan 2023 Çarşamba günü açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD'de Mart ayında enflasyonun güçlü kalmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

Konuya dair tahminlere göre özellikle çekirdek enflasyon rakamları sancıyı gösterecek.

Şubat ayında yüzde 0,5 artan çekirdek fiyatların, Mart ayında yüzde 0,4 arttığı tahmin ediliyor. Bu tahmin tutarsa fiyatların hızlı arttığı Eylül-Şubat dönemi ortalaması yakalanmış olacak. Çekirdek enflasyonda yıllık artışın Mart ayında yüzde 5,6 olduğu, manşet enflasyonun ise yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleştiği düşünülüyor. Manşet enflasyon beklentilere paralel geldiği takdirde son 2 yılın en düşük enflasyonu olacak.

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