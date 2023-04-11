ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü 2023 Mart ayı ABD enflasyon verilerinde!

ABD enflasyon verileri yarın açıklanacak. ABD enflasyon verileri faiz oranlarının yakın vadedeki seyrine ilişkin ipuçları için yatırımcılar tarafından mercek altına alınacak. Mart ayı ABD enflasyon verileri FED'e yön verecek. İşte detaylar...

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 12 Nisan 2023 Çarşamba günü açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD'de Mart ayında enflasyonun güçlü kalmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

Konuya dair tahminlere göre özellikle çekirdek enflasyon rakamları sancıyı gösterecek.

Şubat ayında yüzde 0,5 artan çekirdek fiyatların, Mart ayında yüzde 0,4 arttığı tahmin ediliyor. Bu tahmin tutarsa fiyatların hızlı arttığı Eylül-Şubat dönemi ortalaması yakalanmış olacak. Çekirdek enflasyonda yıllık artışın Mart ayında yüzde 5,6 olduğu, manşet enflasyonun ise yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleştiği düşünülüyor. Manşet enflasyon beklentilere paralel geldiği takdirde son 2 yılın en düşük enflasyonu olacak.

