ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte ABD enflasyon beklentisi!

ABD enflasyon verileri merak konusu oldu. Ülkede 8. ayda yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 9. ayda yüzde 0,2’lik y artış kaydedeceği ön görülüyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri saat kaçta belli olacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri bugün (13 Ekim 2022 Perşembe) açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?

Ülkede ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2’lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

ayda yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun 9. ayda yüzde 8,1’e düşeceği, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3’ten yüzde 6,5’e yükseleceği düşünülüyor.

Ayrıca bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının ise 225 bine yükseleceği tahmin ediliyor

