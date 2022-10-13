ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte ABD enflasyon beklentisi!

ABD enflasyon verileri merak konusu oldu. Ülkede 8. ayda yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 9. ayda yüzde 0,2’lik y artış kaydedeceği ön görülüyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri saat kaçta belli olacak?
ABD enflasyon verileri bugün (13 Ekim 2022 Perşembe) açıklanacak.
ABD enflasyon verileri Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak.
Ülkede ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2’lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.
Ayrıca bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının ise 225 bine yükseleceği tahmin ediliyor
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