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ABD ENFLASYON VERİLERİ sonrası ALTIN FİYATLARI NE OLDU? 12 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

12.07.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. Öte yandan dolar son kapanışını 26.1049 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.1018 liradan, satış fiyatı ise 26.1081 liradan işlem görüyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Abd enflasyon verileri altın fiyatları nasıl etkiledi? İşte tüm merak edilenler..

ABD ENFLASYON VERİLERİ sonrası ALTIN FİYATLARI NE OLDU? 12 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış-satış fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.622,32 TL'den yapan gram altın bugün 1.626,53 TL alış, 1.626,90 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.481,00 liradan alınıyor, 10.698,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.355.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.240,00 liradan alınıyor, 5.374,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.677,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Temmuz itibariyle 2.628,00 liradan alınıyor, 2.687,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Temmuz günü 10.439.80 TL alış, 10,648,19 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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