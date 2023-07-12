ABD ENFLASYON VERİLERİ sonrası ALTIN FİYATLARI NE OLDU? 12 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış-satış fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.622,32 TL'den yapan gram altın bugün 1.626,53 TL alış, 1.626,90 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.481,00 liradan alınıyor, 10.698,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.355.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.240,00 liradan alınıyor, 5.374,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.677,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Temmuz itibariyle 2.628,00 liradan alınıyor, 2.687,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Temmuz günü 10.439.80 TL alış, 10,648,19 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

