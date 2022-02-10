ABD enflasyon verisi ne kadar oldu? ABD enflasyon verisi açıklandı!

ABD'de haftanın en önemli verilerinden biri olan 2022 Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Gelişme sonrası enflasyon oranı ve detaylar merak ediliyor. Peki ABD enflasyon ne kadar oldu?

ABD ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

ABD'de enflasyon Ocak ayında yüzde 7,5'e çıkarak Şubat 1982 sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti.

Ayrıca ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,3'ye çıkması yönünde idi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ABD Merkez Bankası toplantısı da 15 – 16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla beraber güncel rakamlar da kesinlik kazanacak.



