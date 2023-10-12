ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon oranı açıklandı mı? Gözler son dakika açıklamasında

ABD enflasyon verisinin ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılıyor. ABD enflasyon verisi her ay duyuruluyor. Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi piyasaların seyrinde büyük önem taşıyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi bugün saat 15:30’da açıklanacak. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ECB'nin ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

Analistler, enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa artmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini ifade etti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,6 iken yıllık beklentisi yüzde 3,6 olarak belirtilmişti.

