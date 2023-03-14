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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde

14.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri için geri sayım devam ediyor. Piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde olan ABD enflasyon verisi için nefesler tutuldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artış göstererek beklentilerin üzerinde olmuştu. Peki, Şubat 2023 ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde

2023 Şubat ayı ABD enflasyon verileri hakkında araştırmalar hız kazandı. ABD’de şubat enflasyon oranı küresel piyasalardaki yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Son olarak ocak ayında aylık yüzde 0,5 yıllık ise 6,4 olarak açıklanan TÜFE sonrası gözler şubat ayı verilerine çevrilmiş durumda. ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verisi Şubat 2023 beklentisi ne? İşte tüm ayrıntılar...

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı verileri bugün açıklanacak. ABD Şubat ayı tüketici enflasyonu verileri bugün Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak.

Enflasyon rakamlarının FED’in faiz kararını belirlemede etkili olacağı biliniyor.

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ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 6 artmasının öngörüldüğünü kaydederek, beklentilerden sapmaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Emtia fiyatları da söz konusu dalgalanmalarla karışık bir seyir izlerken, dün altının ons fiyatı yüzde 2,5 artışla 1.913 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,6 azalışla 1.902 dolarda dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.

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ABD OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.

Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

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