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ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2022 haziran ABD enflasyon verileri açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

10.06.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verisi ve konuya dair son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisi bugün belli olacak. Yapılacak açıklama küresel piyasalar için de belirleyici olacak. Son açıklama geçtiğimiz ay yapıldı. Peki ABD enflasyon verisi açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2022 haziran ABD enflasyon verileri açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verileri merakla bekleniyor. Son açıklama geçtiğimiz ay yapılmıştı Paylaşılan kritik verilerin ardından piyasalarda negatif yönlü hareketler görülse de ardından toparlanmalar görülmeye başlanmıştı. Peki ABD enflasyon verisi açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ABD ENFLASYON VERİLERİ KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi 10 Haziran Cuma günü saat 15:30’da açıklanacak. En son açıklama 11 Mayıs tarihinde yapılmıştı.

MAYIS AYINDA YAPILAN ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLAMASI

ABD Enflasyon Verileri en son 11 Mayıs Çarşamba günü açıklandı. Buna göre; nisan ayında ABD’de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinden gerilemiş oldu. ABD yıllık çekirdek enflasyon, yüzde 6 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri aştı. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı beklentilerin üzerinde gelen veri ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu veriye rağmen borsa endekslerinde en azından günün yatay tamamlandığına şahit olursak ileriye yönelik güçlü pozitif bir sinyal olarak yorumlamak daha yerinde olacaktır" dedi.

Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun, mart ayına göre gerileyerek; yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izlediği sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceğinden Piyasalar açısından oldukça önemli bir veri olarak yerini koruyor. Fed, rekor üzerine rekor kıran enflasyondaki yükselişin önüne geçemediği için faiz artırım takvimini öne çekmiş ve faiz artırım miktarını yükseltmişti. Öte yandan yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunda daralma kararı alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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