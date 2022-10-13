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ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

13.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Amerika enflasyonunun açıklanmasıyla piyasaların gözü dolar ve eurodaki son duruma çevrildi. Bilindiği üzere FED faiz kararı, enflasyon açıklamaları gibi önemli verilerin Amerika ekonomisinde ve doların yönünde önemli bir etkisi bulunuyor. Peki ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

ABD enflasyonu açıklandı. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla hem aylık hem de yıllık enflasyon oranı netleşti. Bu oranın dövize olan etkisi ise en önemli konulardan biri... Peki ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD enflasyon rakamları beklentileri aştı. ABD enflasyonu aylık yüzde 0,4 , yıllık yüzde 8,2 olarak açıklandı. Beklentiler ise enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8,1 olması yönündeydi.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURODA SON DURUM NEDİR?

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından Dolar/TL ve Euro/TL paritelerinde pek değişiklik gözlemlenmedi. Dolar 18,58 TL seviyesinden seyrine devam ederken euro ise 17,97 TL seviyelerinde bulunuyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısında bu yıl birçok defa faiz artırımına gidildi. Bu ay FED faiz toplantısı düzenlenmeyecek. Önümüzdeki FED faiz toplantısı 1-2 Kasım'da yapılacak. Sonuçların ise 2 Kasım 21.00'da açıklanması bekleniyor.

Yılın son FED faiz toplantısı ise 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.


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Enflasyon Amerika
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