Son dakika: ABD enflasyonu açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Son dakika: Piyadalarda gözler ABD tüketici enflasyonuna çevrilmişti. ABD tüketici enflasyonu verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında gördüğü 41 yılın en yüksek seviyesinin ardından, beşinci ayda da yıllık bazda düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7,1 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 7,7'den yüzde 7,3'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık yüzde 6,0 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 6,1 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık artış yüzde 13,1 oldu. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,6 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,2 artış gösterdi.

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GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Altın dün sert düşüş yaşadı ve yüzde 1 değer kaybetti. Son dönemde elde ettiği bazı kazançları geri veren ons altın fiyatları ABD enflasyonu sonrasında altının ons fiyatı veriye ilk tepki olarak yüzde 2 artış ile 1820 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı.Gram altın fiyatları ise 1090 TL ile rekor seviyesini yeniledi. Yurt içinde dolar/TL kuru da 18,64 liradan işlem görüyor.

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SIRADA FED FAİZİ VAR

Çarşamba günü Fed, yapacağı iki günlük toplantının sonunda faizlerin 50 baz puan artırılması yönünde karar verecek olsa da faiz oranlarının zirve yapacağı noktaya ilişkin yönlendirmesi yakından izlenecek. Fed bu yıl faizleri toplam 375 baz puan artırdı ve bu da sarı metali tutmanın fırsat maliyetini artırarak altın

üzerinde ağır bir baskı yarattı.

Merkez bankası, önümüzdeki aylarda faizleri daha yavaş bir hızda artıracağının sinyalini verirken enflasyonun çok az yavaşlama belirtisi göstermesi halinde faiz oranlarının çok daha yüksek seviyelerde zirve yapabileceği uyarısında da bulundu.

