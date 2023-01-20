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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan küresel mali kriz uyarısı! 'Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır'

20.01.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verdiği röportajda ABD ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini söyledi. Yellen, ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini de ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan küresel mali kriz uyarısı! 'Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır'

Yellen, CNN televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasına ilişkin Yellen, ABD Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemleri uygulamaya başladığını, bu önlemlerin haziran ayının başına kadar süreceğini ancak yine de bunun bir garantisi olmadığını söyledi.

Yellen, ABD'nin 1789'dan bu yana tüm mali yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, ABD hükümetinin borçlarını her zaman ödeyebileceğine olan güvenin küresel finansal sistemin temelini oluşturduğunu, ABD Hazine tahvillerinin "en güvenli" varlıklar olduğunu ifade etti.

ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin sonuçlarını değerlendiren Yellen, "Şüphesiz ABD ekonomisinde bir resesyona neden olur ve küresel bir mali krize neden olabilir. Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır." dedi.

Yellen, borç limitinin yükseltilmesinin üzerinde "müzakere edilemeyecek ya da pazarlık yapılamayacak" bir konu olduğunu belirterek, "Amerika, vadesi gelen tüm faturaları zamanında ödeyen güvenilir bir borçlu olmalı ve Kongre bunu yapmanın bir yolunu bulmalı. Geçmişte hep böyle olmuştur." diye konuştu.

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'ENFLASYON KONUSUNDA GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR İLERLEME GÖRDÜK'

Ülkedeki yüksek enflasyona da değinen Yellen, enflasyonla mücadelede kaydettikleri ilerlemenin kendisini cesaretlendirdiğini dile getirdi.

Yellen, "Bence ABD'de enflasyon konusunda gerçekten çok iyi bir ilerleme gördük." dedi.

Enflasyonun hane halkları için bir endişe olmaya devam ettiğini belirten Yellen, ancak enflasyonu yükselten tedarik zinciri darboğazlarının çözüldüğünü söyledi.

Yellen, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsız olduğunu ve politikaları konusunda yorum yapamayacağını vurgulayarak, "Bence güçlü bir iş gücü piyasasını sürdürmek ve aynı zamanda enflasyonun düşmeye devam etmesini sağlamak için gerekli olduğunu düşündüklerini yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Çin'in dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile bu hafta yaptıkları görüşmeyi de değerlendiren Yellen, dünyanın en önemli iki ekonomisinin iklim değişikliği de dahil olmak üzere küresel öneme sahip konularda işbirliği yapma sorumluluğu olduğunu kaydetti. Yellen, "Küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışma konusundaki işbirliğimizi ve kararlılığımızı görüştük." diye konuştu. (AA)

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