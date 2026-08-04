FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD Hazinesi, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini artırdı

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 68 milyar dolar artırarak 739 milyar dolara çıkardı.

ABD Hazinesi, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini artırdı

Bakanlık, 2026'nın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin net pazarlanabilir borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde eylül sonu nakit dengesinin 950 milyar dolar olacağı varsayımıyla 739 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Borçlanma öngörüsünün mayıs ayında duyurulan tahminden 68 milyar dolar daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, bu artışın temel olarak öngörülen net nakit akışlarının daha düşük olmasından kaynaklandığı ancak çeyrek başı nakit dengesinin beklenenden yüksek gerçekleşmesiyle kısmen telafi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, çeyrek başındaki yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, bu artışın temel olarak öngörülen net nakit akışlarının daha düşük olmasından kaynaklandığı ancak çeyrek başı nakit dengesinin beklenenden yüksek gerçekleşmesiyle kısmen telafi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, çeyrek başındaki yüksek nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise borçlanma tahmininin mayısta duyurulana göre 87 milyar dolar yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Hazinenin bu yılın son çeyreğinde aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı varsayımıyla 628 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Hazinenin nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte ise 190 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyreği 919 milyar dolar nakit dengesiyle tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, mayıs ayındaki tahmininde ikinci çeyrekte 189 milyar dolar borçlanma öngörmüş ve haziran sonu nakit dengesini 900 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

Açıklamada, gerçekleşen borçlanmanın tahminin 1 milyar dolar üzerinde olmasının temel nedeninin beklenenden yüksek çeyrek sonu nakit dengesi olduğu, bu durumun da yüksek net nakit akışıyla kısmen dengelendiği ifade edildi. Yüksek çeyrek sonu nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise gerçekleşen borçlanmanın mayıs ayı tahmininden 18 milyar dolar daha düşük kaldığı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyorŞehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor
Altın ne zaman yükselecek? Uzman isim tek şartı açıkladıAltın ne zaman yükselecek? Uzman isim tek şartı açıkladı

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.