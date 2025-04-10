FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"

10.04.2025 13:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı git gide artmaya devam ederken son hamle Çin'den geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde Çin, geri adım atmayacağının mesajını verdi. Pekin cephesi ABD'ye "Çin sonuna kadar yanıt verecek" ifadelerinde bulundu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Trump'ın en son tarife artışı ve Çin'in buna karşı tutumunun ne olacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

t1

"ÇİN SONUNA KADAR YANIT VERECEK"

Çin'in bu konuda baskıya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Sözcü Lin, "Eğer ABD, Çin’in, ABD’nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek." dedi.

Lin, ABD'nin hala Çin’e karşı tarifeleri istismar ettiğini belirterek, "Çin böyle hegemonik ve zorbaca hamleleri kabul etmeyecek. Baskı, tehdit ve şantaj Çin ile anlaşmanın doğru yolları değil.” ifadesini kullandı.

ABD'nin bencil çıkarlarını uluslararası toplumun genelinin çıkarlarının karşısına koyduğunu, dünya ülkelerinin meşru haklarını ihlal ederek kendi hegemonik çıkarlarına hizmet ettiğini savunan Lin, "Çin halkının meşru haklarından ve çıkarlarından mahrum bırakılmasını, uluslararası ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin altının oyulmasını oturup izlemeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Lin, ABD gerçekten müzakere istiyorsa eşitlik, saygı ve karşılıklı faydaya yönelik bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.

t2

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e yüzde 34 ek gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkmıştı.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiği ilan etmişti.

Trump da buna karşılık gümrük tarifesini yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.

ABD cephesi ayrıca daha da ileri giderek Çin şirketlerinin ABD borsalarından atılabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Togg’un yeni sedanı T10F yollardaTogg’un yeni sedanı T10F yollarda
Şimşek'ten petrol fiyatları için açıklama!Şimşek'ten petrol fiyatları için açıklama!
Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Çin abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

Gözler Külliye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik ziyaret

Gözler Külliye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik ziyaret

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Sabancı'nın köşküne 10 haneli değer biçildi!

Sabancı'nın köşküne 10 haneli değer biçildi!

Şimşek'ten petrol fiyatları için açıklama!

Şimşek'ten petrol fiyatları için açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.