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ABD-İran diplomasi beklentisi Brent petrolü 85 doların altına çekti

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran diplomasi beklentisi Brent petrolü 85 doların altına çekti

Cuma günü 90,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 90,12 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,4 azalışla 83,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 79,60 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol petrol varil fiyatları
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