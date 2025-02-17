ABD'li bankadan TL değerlendirmesi! O bölgeler işaret edildi

Türk Lirası ile ilgili ABD'li banka Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı. Dev Banka tarafından yayınlanan raporda, Türk Lirası'nın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği aktarıldı.

FED İÇİN FAİZ TAHMİNİ

Dev bankasının ekonomistleri, geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

EN BEĞENİLEN VARLIK: TÜRK LİRASI

Asya’nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak" denildi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır