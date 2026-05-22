ABD’li devden TCMB’de sürpriz adım beklentisi!

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırımı yapmasını beklediğini açıkladı.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, artan politik risklerin Türk lirası için olumsuz bir döneme denk geldiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda, mevcut piyasa koşullarının para politikası açısından sıkı duruş ihtiyacını artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, “TCMB’nin 11 Haziran toplantısında, hatta daha öncesinde gösterge faiz oranını yüzde 37’den yüzde 40’a yükseltmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.