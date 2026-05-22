FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD’li devden TCMB’de sürpriz adım beklentisi!

JPMorgan, TCMB’nin faiz artırımı yapmasını beklediğini açıkladı. Raporda, artan politik risklerin TL için olumsuz bir döneme işaret ettiği belirtilirken, TCMB’nin 11 Haziran toplantısında ya da daha önce gösterge faizi yüzde 37’den yüzde 40’a yükseltebileceği ifade edildi.

ABD’li devden TCMB’de sürpriz adım beklentisi!
Cansu Çamcı

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırımı yapmasını beklediğini açıkladı.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, artan politik risklerin Türk lirası için olumsuz bir döneme denk geldiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda, mevcut piyasa koşullarının para politikası açısından sıkı duruş ihtiyacını artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, “TCMB’nin 11 Haziran toplantısında, hatta daha öncesinde gösterge faiz oranını yüzde 37’den yüzde 40’a yükseltmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek tek hesaplandı: Milyonlarca kişinin maaşı değişecekTek tek hesaplandı: Milyonlarca kişinin maaşı değişecek
Reklam Kurulundan tüketiciyi aldatan reklamlara 4,5 ayda 122 milyon lira cezaReklam Kurulundan tüketiciyi aldatan reklamlara 4,5 ayda 122 milyon lira ceza

Anahtar Kelimeler:
J.P. Morgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Servetiyle dikkat çekmişti! Evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

Servetiyle dikkat çekmişti! Evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.