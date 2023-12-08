ABD’nin dolar endeksi: Savaş mı yoksa dolar mı?

Avrupa'nın kapanışında, Dow Jones endeksi %0,05 yükselirken, Standard & Poor's 500 endeksi %0,70 artış ve Nasdaq endeksi %1,22 yükseliş kaydetti. Bu artışta, özellikle Alphabet'in ardından %5,29 yükselen internet devi, yapay zeka modeli Gemini'nin tanıtımının ardından dikkat çekti.

S&P 500 endeksindeki iletişim hizmetleri sektörü endeksi %3,24 artarken, Amazon %1,82 ve Apple %1,23 gibi teknoloji devleri kazanç elde etti.

Alphabet'in yanı sıra "tech" sektörü, ABD Federal Rezervi'nin (Fed) gelecek yıl faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle destek buluyor. Fed, 12-13 Aralık tarihlerinde toplanacak ve işsizlik oranı, ABD'deki iş yaratma raporu ve maaşlar gibi faktörleri içeren bir raporu beklerken, işgücü piyasasındaki rahatlamanın bir göstergesi olarak görülüyor.

Geçen hafta ABD'de haftalık işsizlik başvurularının artması, ADP'nin özel sektörde iş yaratma verileri ve iş tekliflerini içeren "Jolts" raporu, Fed'in politika sıkılaştırmasının etkinliği konusundaki iyimserliği canlandırdı.

https://www.tradingview.com/x/vtTTKUqo/

Grafik TradingView’den

Amerikan Dolar Endeksi 103.4 seviyesinde devam etmektedir. Süpertrend tam 102 seviyesinden al sinyali vermiş olsa da ABD’nin İsrail’e terör desteği vermesi ardından dolara güven sarsılıyor. Oysa ABD doların tesisi için birçok çalışma yapmış ve 2. Dünya savaşı sonrası her yere dolar pompalamış ve Swift dolar sistemi ile herkesi kendi para birimine bir ölçüde mahkum etmişti. ABD savaş ile dolar arasında seçim yapmalı. Fakat savunma sanayi, silah baronları ve paraya karşı arzu kendi kendini yiyen bir çürümüş sisteme bürünmüş görünüyor. BRICS olmadan da sözde süpergüç yıkılmaya yüz tutmuş görünüyor tezini savunanlar da az sayıda değil.

Genel makro görünümün yanında Japon yenindeki güçlü duruş ABD’nin siyasi anlamda Japonya’ya tekrar sözde demokrasi getirmesiyle ve eski Başkanının suikaste kurban gitmesi ile normale dönmüş görünmektedir.

MACD tam bir netlik sağlamazken Smart Money Concept osilatörü iki kanal arasında kararsız bir duruş sergilemektedir.

Sonuç olarak, çok değişik bir süreçten geçmekteyiz. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde göz göre göre insanlar siyonist terör devleti İsrail politikasıyla canlı canlı bebek, çocuk, kadın demeden fosfor bombalarıyla evlerinde toplu yakılarak soykırıma uğramaktadır. ABD patriotizmi, silah lobisi kadar güçlüyse artık yarım milyona yakın evsizine sahip çıkmalıdır. İlerleyen günlerde dolar endeksi bir miktar daha güçlense de Avrupa ve Asya para birimlerinin ABD baskısı altında olduğunu görerek sahte bir yükseliş olabileceğini de belirtebiliriz.







