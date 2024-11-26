FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD'nin Gazprombank'a yaptırım uygulamasına Bakan Bayraktar: 'Hedef Türkiye demektir'

ABD'nin Gazprombank'a yaptırım uygulamasına Bakan Bayraktar: 'Hedef Türkiye demektir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor " dedi.

ABD'nin Gazprombank'a yaptırım uygulamasına Bakan Bayraktar: 'Hedef Türkiye demektir'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor. " dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Türkiye'nin kışa girerken arz güvenliği açısından gaza ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"AMBARGO 1 GECEDE KONULDU"

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yetkiyi devretmesine yaklaşık 1,5 ay kala böyle bir kararı almasına ilişkin Bayraktar, "İşin kötü tarafı bu ambargoların konması 1 gecede, kalkması biraz uzun sürebilir" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE HEDEFTİR"

Bakan Bayraktar, Türkiye için enerji arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir" diye konuştu.
Biden yönetiminin yönetimden çekilmeden önce Trump'a kötü bir tablo bırakmak istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Bayraktar, "Onların kendi arasında, beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ülkeme gaz getirmem lazım." dedi.

iStock-1468710968

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ İÇİN SENDİKA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali konusunda sendikayla görüştüklerine de işaret ederek, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir. Dolayısıyla o yönüyle, onların endişe ettiği şeyleri izale ederek bir özelleştirme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerin açlık grevine başlayacağı haberlerine yönelik endişelerine değinen Bayraktar, "Biliyorsunuz. Dışarıdan bir sürü şeyle bu iş köpürtülmeye başlandı. Buradaki işçilerin bir çoğu kamu işçisi değil. Şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Dolayısıyla kendileriyle ilgili endişeleri olan hususları da doğru bir kurguyla gidermemiz lazım." dedi.

Bayraktar, Türkiye'de 2002'den sonra bütün santralleri özel sektöre yaptırdıklarını, kamuya ait olan santrallerde ise 9-10 bin megavatlık özelleştirme programı yürüttüklerini kaydederek, "Bu sistem böyle çalışıyor. Dolayısıyla burasını ayrı tutmanın çok bir anlamı yok ama işçilerin buradaki haklarına bir halel gelmesin. İşçiler de siyasiler de aradı. Onlara söylediğim şey de bu. Orada hak ve endişeleri olan konuları ortadan kaldıralım. Burası bir an önce üretime geçsin." diye konuştu.

Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi durumunda enerji üretiminin düşeceği iddialarına da değerlendiren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kömür üretimi son dönemde düşmüş durumda. Elektrik üretimi de düşmüş durumda. Bu dönemde düşen bir şeyler var. Böyle doğal gaz ortamının olduğu bir yerde yerli kömürden elektrik üretimimizi arttırmamız lazım. Onun için Çayırhan mutlaka çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Şu anda madende 1249 kişi çalışıyor. O sayının artması lazım."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
alparslan bayraktar
En Çok Okunan Haberler
'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

İntihar sanılıyordu kadın cinayeti çıktı! Şeytani plan böyle ortaya çıktı: Çarşaftaki düğüm detayı...

İntihar sanılıyordu kadın cinayeti çıktı! Şeytani plan böyle ortaya çıktı: Çarşaftaki düğüm detayı...

Bakan Şimşek ve Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Bakan Şimşek ve Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

İlk kez bu ifadeyi kullandı! 'Öcalan' gündemi yeni boyut kazandı

İlk kez bu ifadeyi kullandı! 'Öcalan' gündemi yeni boyut kazandı

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.